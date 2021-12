David Goffin na teleurstellende rentree: "Ik miste spontaniteit"

Voor David Goffin was het zijn eerste wedstrijd na 3,5 maand zonder competitie. De Fransman Jules Marie smeerde onze landgenoot een 6-1 en 6-4-nederlaag aan. Goffin, die na een slecht seizoen terugviel naar de 39e plaats op de ranking, had zich zijn rentree anders voorgesteld en was zichtbaar ontgoocheld.



"Het was echt een wedstrijd zoals dat gaat na een lange pauze", zegt Goffin. "Ik begon slecht met veel aanvallende fouten en slechte keuzes."



"Er was veel twijfel, ik miste wat spontaniteit. Ik kwam hier met slechts enkele dagen training in de benen. Jules deed het bovendien uitstekend. Ik ken zijn niveau. Hij heeft veel gewonnen dit seizoen. Hij verliet vrij snel het professionele circuit voor andere projecten, maar hij is goed blijven spelen."



"Deze wedstrijd met publiek was goed om te weten waar ik sta. Het was een goede training. We zullen hier conclusies uit trekken. Ik heb geen spijt van mijn deelname. Ik doe mijn best en zal dit blijven doen. Mijn programma is nu trainen en na kerst vertrek ik naar Australië."



Goffin zal zich nu verder voorbereiden op zijn "officiële" terugkeer op het circuit, op 4 januari in het ATP 250-toernooi van Melbourne. Daar komt hij ook Rafael Nadal (ATP-6) tegen. De Belgische nummer één vliegt op 27 december naar Australië, waar hij ook vanaf 17 januari de Australian Open zal spelen.