Chelsea-coach Tuchel: "Ik zag dat Lukaku nog niet voluit durfde te gaan"

Sinds zijn terugkeer stond Romelu Lukaku nog maar één keer in de basis. In het Champions League-duel met Juventus speelde hij 75 minuten mee, voor het overige moest hij tevreden zijn met invalbeurten. Nochtans meent Lukaku zelf dat hij klaar is voor meer.



"Sinds een dag of 10 voel ik me weer helemaal fit. Ik ben 100 procent. Ik werk hard elke dag en probeer me te tonen op de training. De trainer moet nu beslissen. Ik wacht op mijn kans", vertelt hij op de website van Chelsea.



Coach Thomas Tuchel tempert het enthousiasme van zijn steraanvaller. "Ik merkte op training dat hij zijn enkel nog wat spaarde en nog niet voluit durfde te gaan. Zelf zal hij dat niet toegeven, maar ik heb het wel gezien", aldus de Duitser.



"De tegenstanders zullen hem niet sparen, dus we moeten voorzichtig zijn. In deze intense periode van het jaar met veel opeenvolgende wedstrijden is het niet makkelijk om terug te keren na een blessure. Dat is voor iedereen een moeilijke oefening."



Vanavond krijgt Romelu Lukaku mogelijk opnieuw een kans. Dan neemt Chelsea het voor eigen volk op tegen Lukaku's ex-club Everton.