Cayman geeft kwalificatie Lyon extra glans, De Caigny uitgeschakeld

Lyon was al zeker van een plaats in de kwartfinales van de Champions League. Het sloot de groepsfase in schoonheid af met een 4-0-zege tegen het Zweedse Hacken. Invalster Janice Cayman zette de kroon op het werk met het 4e doelpunt en verzekerde Lyon zo ook van groepswinst.

Tine De Caigny won met Hoffenheim met knappe 4-1-cijfers van Arsenal, maar is toch uitgeschakeld. Het moest met minstens vijf doelpunten verschil winnen om de Engelse club nog van de tweede plaats te verdringen.

De Caigny speelde de hele wedstrijd bij het Duitse team, dat als derde eindigt in groep C. Het telt evenveel punten als Arsenal, maar dat won het heenduel in Londen met 4-0.

De kwartfinales staan in maart op het programma. De heenduels zijn voor 22 en 23 maart, de terugmatchen voor 30 en 31 maart.