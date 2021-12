BOIC: "Willen op Winterspelen beter doen dan bij de vorige editie"

Momenteel zijn 4 Belgische atleten al zeker van hun ticket voor Peking: Loena Hendrickx (kunstschaatsen), Bart Swings (schaatsen) en Stijn en Hanne Desmet (shorttrack). Daar kunnen de komende weken nog heel wat Belgen bijkomen. Zo hebben bijvoorbeeld schaatsers Mathias Vosté en Sandrine Tas aan de internationale eisen voldaan.



In 2018 trok Team Belgium met 22 atleten uit 9 sporten naar Zuid-Korea, de grootste na-oorlogse delegatie op de Winterspelen. Voor het eerst in 20 jaar keerden de Belgen ook met een medaille terug, dankzij Bart Swings. Olav Spahl legt de lat voor de komende Winterspelen een tikkeltje hoger.



"Team Belgium voor Pyeongchang in 2018 telde 22 atleten en behaalde vier top 8-plaatsen. Voor Peking 2022 is onze doelstelling dezelfde als voor Tokio 2020, namelijk beter doen dan bij de vorige editie", klinkt het.



"De doelstelling voor Peking 2022 werd ook besproken met de topsportpartners en ligt volledig op dezelfde lijn als hun beleidsplannen."



"Op dit ogenblik prijken een aantal Team Belgium-atleten - Loena Hendrickx, Kim Meylemans en Bart Swings - mooi in de top 5 van de wereldranglijsten in hun sport. Zij hebben zelf de ambitie om top 8 te presteren. Het BOIC heeft dus redenen om volgend jaar met dezelfde ambitie naar de Winterspelen te trekken, zelfs met een kleinere delegatie dan oorspronkelijk was voorzien."



Er komen wellicht 2 selectiemomenten, zegt Spahl: "De eerste tijdens de kerstperiode op 28 december voor de schaatsnummers en een tweede rond 21 januari voor de ski- en sneeuwdisciplines en voor bobslee en skeleton." Een week later vertrekt de Belgische delegatie.



Loena Hendrickx.

Winterspelen vinden plaats in 3 "clusters" met overal Belgen

De winterspelen zullen zich afspelen op 3 locaties, zogenoemde clusters. De ijssporten vinden plaats in Peking, de sneeuwsporten in de bergen van Yanqing en Zhangjiakou, respectievelijk op 90 en 160 kilometer van de hoofdstad.



"Team Belgium zal vertegenwoordigd zijn in alle drie de clusters", weet Olav Spahl. "In Peking met het kunstschaatsen, shorttrack en snelschaatsen. In de Yanqing Cluster met alpineskiën, bobslee en skeleton."



"De Belgian Bullets moeten wel nog punten verzamelen in de volgende wereldbekermanches om zich te kwalificeren, maar hebben in het verleden reeds aangetoond dat ze de Spelen kunnen halen."



"In de Zhangjiakou-cluster zullen we vertegenwoordigd zijn in het biatlon en langlaufen. In het langlaufen zijn we nu al zeker van een kwalificatieplaats. Onze biatleten zijn goed op weg om hun kwalificatie af te dwingen, we kunnen ervan uitgaan dat 1 vrouw en 4 mannen een ticket voor Peking zullen bemachtigen."

Coronapandemie blijft uitdaging

Het wordt een bijzondere uitdaging voor het BOIC om, tegen de achtergrond van de aanhoudende coronapandemie, de Winterspelen voor te bereiden, geeft Spahl toe.



Vluchten vinden naar China is op dit ogenblik immers een hele uitdaging. De Chinese autoriteiten hanteren ook strenge regels en leggen heel wat beperkingen op om naar het land te vliegen en het land binnen te komen. Dat geldt niet enkel voor het personenvervoer, maar ook voor de cargo.



Het BOIC is in overleg met andere Europese comités om na te gaan wat er gemeenschappelijk kan opgezet worden. "We onderzoeken op dit ogenblik de mogelijkheid van specifieke vluchten, ook om de gezondheid van atleten en staf te garanderen. We proberen ook een directe vlucht Brussel-Peking te organiseren", aldus Spahl.

Belgen krijgen zelfde premie als bij Zomerspelen

De premies die de Belgische atleten zullen ontvangen bij een top 8-klassering in Peking zijn identiek aan die van de vorige editie in 2018 in Pyeongchang en bij de Zomerspelen.



Een gouden medaille levert de winnaar een premie van 50.000 euro op. Een zilveren medaille levert 30.000 euro op, een bronzen 20.000.



Bij een 4e plaats strijken de atleten 10.000 euro op en van de 5e tot en met de 8e plaats krijgen ze 5.000 euro. De vermelde bedragen zijn brutobedragen.



Voor individuele sporten met meer dan één atleet per team bedraagt de premie eveneens 50.000 euro (goud), 30.000 euro (zilver), 20.000 euro (brons), 10.000 euro (4e plaats) en 5.000 euro voor de plaatsen 5 tot en met 8.



Deze bedragen worden vermeerderd met 10 procent per bijkomende atleet - vanaf de tweede atleet die deel uitmaakt van de ploeg - en worden gelijk verdeeld tussen de atleten van de ploeg. In een individuele sport zal de trainer een premie van maximaal 25 procent van de aan de atleet toegewezen premie ontvangen. Alle premies worden gefinancierd door de Nationale Loterij.