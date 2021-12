Anna Van Bellinghen sluit WK gewichtheffen af met 7e plaats

Anna Van Bellinghen, in 2019 nog goed voor EK-zilver, kon in Tasjkent haar persoonlijke records benaderen, maar niet verbreken. In de snatch - het gewicht in één beweging boven het hoofd tillen - raakte ze tot 102 kg.

In de clean and jerk stak de 26-jarige Van Bellinghen 120 kg boven haar hoofd. Ze deed nog een poging om haar Belgische record (122 kg) te verbreken, maar dat lukte niet meer.

Met een totaalgewicht van 222 kg eindigde ze op de 7e plaats in de categorie tot 81 kg. Het goud ging naar de Oekraïense Alina Maroestjsak (248 kg). "De comeback gaat goed", besluit Van Bellinghen op Instagram.

In de categorie tot 71 kg eindigde onze landgenote Manon Angonese op de 14e plek. Met 92 kg in de snatch en 114 kg in de clean and jerk kwam ze op een totaalgewicht van 206 kg. Ze verbeterde zo haar persoonlijke records.

De 19-jarige Nina Sterckx, dit jaar goed voor brons op het EK en een 5e plaats op de Spelen, liet het WK links liggen. Ze koos ervoor om na een lang seizoen de focus te leggen op de voorbereiding voor 2022.