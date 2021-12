Vincent Komany ziet vooruitgang: "Beetje bij beetje bouwen we stabiliteit in"

"Beetje bij beetje meer stabiliteit"

"We waren op de afspraak", blikt een tevreden Vincent Kompany terug op de 2-0-overwinning tegen STVV.

"In de eerste helft pikten we het ritme niet op van de wedstrijd tegen Seraing, maar we bleven kalm en creëerden meer in de tweede helft. We hadden meer kunnen scoren vandaag."

RSCA wint wel, maar vlot scoren doet de ploeg van Kompany nog niet. "Beetje bij beetje bouwen we meer stabiliteit in de ploeg.De jongens moeten zichzelf belonen. Ze maken nog niet al onze kansen af, maar dat is een kwestie van automatismen en van tijd."