Veljkovic voelt zich schuldig tegenover Vertenten: "Hij is het grootste slachtoffer"

Een grote carrière in de scheidsrechterswereld lag in het verschiet, maar door het voetbalschandaal zag Bart Vertenten al zijn dromen in rook opgaan.



De nummer twee van de Belgische scheidsrechters wordt 10 oktober 2018 samen met collega Sébastienn Delferière opgepakt. Na een nacht mocht Delferière de cel verlaten, maar Vertenten zat een maand vast.

Tijdens een match Antwerp-Eupen in maart 2018 had Vertenten een onterechte penalty toegekend aan Antwerp. En door telefoontaps vermoedde het gerecht dat dit een dienst was aan Veljkovic. Aan het einde van een van zijn (vele) telefoontjes met Vertenten in aanloop van de match had Veljkovic namelijk gezegd: "Denk aan mij." Een uitspraak die kon wijzen op beïnvloeding.