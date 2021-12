Sergio Agüero neemt afscheid: "Moeilijke beslissing, maar voor mijn gezondheid"

"Ik heb beslist om te stoppen met voetbal", opende een tot tranen toe bewogen Agüero. "Het is een erg moeilijk moment, maar het is een beslissing die belangrijk is voor mijn gezondheid."



"De medische staf heeft me zo goed mogelijk verzorgd, maar een week geleden moest ik toch de beslissing nemen. Ik deed alles wat ik kon, maar er bleef geen hoop over voor een terugkeer."



"Ik ben erg gelukkig met de carrière die ik had, maar nu neem ik afscheid. Ik had nooit durven dromen dat ik in Europa zou mogen spelen. Ik bedank Atlético, Manchester City en Barcelona voor het vertrouwen dat ze in mij hadden."



"Doorheen mijn carrière heb ik altijd het beste van mezelf gegeven. Nu kan ik alleen de mensen rondom me bedanken voor de jarenlange steun."