Quick Step-Alpha Vinyl voor 2022: "Hype rond Evenepoel is grootste gevaar"

Hoe ging het in 2021?

Belangrijkste zeges: - Ronde van Vlaanderen (Asgreen) - WK wielrennen (Alaphilippe, voor Frankrijk) - 5 ritten in de Tour de France (4x Cavendish, 1x Alaphilippe) - 4 ritten in de Vuelta (3x Jakobsen, 1x Sénéchal) - Omloop Het Nieuwsblad (Ballerini) - E3 Harelbeke (Asgreen) - Driedaagse Brugge-De Panne (Bennett) - Waalse Pijl (Alaphilippe) - Ronde van België (Evenepoel)

Asgreen klopt Van der Poel in de sprint in de Ronde van Vlaanderen

Eendagswerk

Mogelijke gevaren: Quick-Step heeft geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel. In zijn beste dagen kan Julian Alaphilippe zijn voet naast dat duo zetten, maar meestal moet The Wolfpack tactisch een antwoord zien te vinden op de sterkte van deze twee kleppers. Kunnen alle toppers bij Quick-Step hun persoonlijke ambities blijven opzijzetten voor dat hogere teamdoel?

Doelen voor 2022: De ploeg geeft al jaren de toon aan in het eendagswerk en dat zal in het nieuwe jaar niet anders zijn. Niemand heeft een klassiekerkern die zo rijk gestoffeerd is, met zoveel verschillende speerpunten. Bovendien bulkt het zowel in de ploeg als in de ploegleidersauto van de ervaring.

Rondewerk

Kopmannen:





Remco Evenepoel

Mattia Cattaneo

Fausto Masnada

Ilan Van Wilder



Grootste aanwinst/verlies:



De ploeg ziet João Almeida naar UAE vertrekken. De Portugees had een essentiële pion in de colonne rond Evenepoel moeten worden, maar zijn persoonlijke ambities reikten toch verder.



Aan de inkomende kant verwelkomt Quick-Step Ilan Van Wilder, die bevrijd werd uit zijn gouden kooi bij DSM. 2 jaar geleden werd hij als een van de grootste Belgische klimtalenten beschouwd, maar hebben blessures hem niet te veel afgeremd in zijn ontwikkeling? En kan hij zich schikken in een dienende rol voor zijn generatiegenoot Evenepoel?



Doelen voor 2022:



Quick Step-Alpha Vinyl zoekt in het rondewerk nog altijd wat naar een identiteit. De ploeg lijkt al zijn hoop te leggen in de ontbolstering van Remco Evenepoel. In de rondes van één week bewees die al zijn onweerstaanbare talent, maar om het project rond hem te doen slagen moet hij in 2022 bewijzen dat hij het ook in een grote ronde kan waarmaken.



Grootste gevaar:

In zijn meer dan 25-jarige geschiedenis won Quick-Step (in al zijn gedaanten) nog nooit een grote ronde. Patrick Lefevere is altijd een koele minnaar van ronderenners geweest, maar ziet zich met supertalent Evenepoel in de ploeg nu toch verplicht er werk van te maken. Zal hij zijn geduld kunnen bewaren als het niet meteen lijkt te lukken? En bezwijkt Evenepoel niet aan de hoge verwachtingen, zowel van de pers als van hemzelf.