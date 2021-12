Professor Michel Maus: "IJver voor beroepsstatuut voor voetbalmakelaars"

Clearinghouse en meldingsplicht voor witwaspraktijken

"Voor de makelaars staat die meldingsplicht nog in de stijgers. Daarvoor is het wachten op een akkoord tussen de drie gewesten."

"Daarnaast is er ook die invoering van de meldingsplicht voor witwaspraktijken. Die geldt al voor voetbalclubs. Als Anderlecht bijvoorbeeld een speler naar Qatar of Rusland wil transfereren, heeft het de verplichting om uit te pluizen wie achter die clubs ziet. Geen evidentie", weet de professor ook.

Operatie Zero barstte 3 jaar geleden los. Het Belgische voetbal daverde op zijn grondvesten. Er werden meer dan 40 huiszoekingen over het hele land uitgevoerd en er volgden arrestaties, verhoren en aanhoudingen.

Beroepsstatuut voor voetbalmakelaars?

Zelf is Michel Maus actief in een consultancybedrijf voor sport. "Wij ijveren voor een beroepsstatuut voor sportmakelaars. Daar horen diplomavereisten, deontologische codes en een beroepsinstituut bij. Dat is er nu allemaal niet", geeft hij mee in De afspraak.



"Daniel Ducarme, de vorige federale minister van Zelfstandigen, heeft geprobeerd het te regelen, maar de Raad van State heeft dat teruggefloten omdat het een regionale bevoegdheid is. Sindsdien gebeurt er niets."