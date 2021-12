Intermarché-Wanty-Gobert trekt Belgische juniorenkampioen en talentrijke Est aan

Beide renners zijn erg jong, maar daarom niet onbekend. Dries De Pooter werd de Belgische juniorenkampioen in 2020. Dat leverde hem een plekje als "stagiair" op bij Intermarché-Wanty-Gobert in 2021.

De Est Madis Mihkels toonde dit jaar op het WK in België met een 3e plaats in de wegrit bij de junioren wat hij in zijn mars heeft.

"Met Dries De Pooter en Madis Mihkels hebben wij twee zeer talentvolle renners kunnen vastleggen", reageert Performance Manager Aike Visbeek opgetogen.

"Hun resultaten toonden hun capaciteiten aan", klinkt het bij de ploeg. "Bovendien overtuigden onze contacten ons van hun progressiemogelijkheden."

"Tijdens zijn stageperiode maakte Dries op klassiek terrein een zeer goede indruk. Net als bij de jonge Belg, zien we een groot potentieel in Madis. Hij blonk uit in fysieke testen en heeft zijn groot talent met resultaten op de Europese en Wereldkampioenschappen bevestigd."