F1 is hot: hoe de koning van de autosport zijn "saaie" imago van zich afschudde

"Het was dit seizoen een epische strijd tussen 2 gladiatoren die de schoonheid en de strijd in de sport perfect weergaven."

"We kregen wensen van sterren als Tyson Fury tot fans aan de andere kant van de wereld. De populariteit is immens", merkt ook Red Bull-teambaas Christian Horner op.

Overal ter wereld werd de race op de voet gevolgd. 1 miljoen Amerikaanse kijkers dachten even niet aan hun teergeliefde NASCAR, in het Verenigd Koninkrijk keken maar liefst 7,4 miljoen fans naar het laatste rondje in Abu Dhabi.

The winner takes it all.

Sociale media en Netflix zorgen voor kentering

Chase Carey, de opvolger van de 91-jarige Brit, was dan ook duidelijk. "Er is nood aan een verse start", sprak de Amerikaan.

Niet enkel de racefans vonden hun weg opnieuw naar de snelste autorace. De sport trok een jonger publiek aan, waaronder heel wat vrouwen.

Tussen 2017 en 2020 verdubbelde het aantal vrouwelijke kijkers. Het gehele publiek kreeg een gemiddelde leeftijd van 32 jaar in plaats van 37 jaar.

En daar zit Netflix voor iets tussen...

De serie "Drive To Survive" geeft een beeld van hoe het leven in de paddock is. De namen op de startgrid krijgen een gezicht, een verhaal en een reden om reilen en zeilen te volgen.

Ook de x-factor is aanwezig. Netflix brengt sinds maart 2019 het "drama in real life" van de F1 naar ieders tv-scherm. De haat tussen Mercedes en Red Bull is door Drive To Survive voelbaar tot in de huiskamers.

Huiskamers die zo mondjesmaat gevuld worden met kennis van de sport, die een vaste afspraak wordt voor een nieuwe generatie F1-fans.