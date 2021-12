Eindelijk: Stephen Curry heeft het record van driepunters in de NBA beet

Stephen Curry had het driepuntrecord van Ray Allen graag voor de eigen fans in San Francisco gebroken, maar met Allen, Reggie Miller en zijn eigen familie in de tribune in Madison Square Garden in New York was ook niet slecht.

"Als ik het niet thuis kon doen, dan was dit zeker een fantastisch plan-B", glimlachte Curry. Curry gooide zijn 2.974e driepunter door de ring in het eerste quarter van de match tegen de New York Knicks.

Wat volgde was een lange pauze in de wedstrijd. Warriors-coach Steve Kerr vroeg een time-out aan en zo kon Curry het record vieren. Hij omhelsde zijn ouders, zijn ploegmaats en Ray Allen, die het record tien jaar in handen had.

Curry zou het record voor meeste driepunters in de NBA wel eens lang op zijn naam hebben. In zijn hele carrière maakte hij er gemiddeld meer dan 5 per wedstrijd. Dit seizoen zit hij al aan 145 driepunters, niemand anders in de NBA maakte er meer dan 100.

Golden State ging trouwens winnen in New York: 96-105. Voor de Knicks is het al de vierde nederlaag op een rij. Na een onverwacht topseizoen vorig seizoen, staat New York op een schamele 12e plaats in de Eastern Conference, niet genoeg voor een plaats in de play-offs.