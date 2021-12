EF strikt met Padoen "één van de grootste talenten van het moderne wielrennen"

Padoen kwam in 2021 helemaal boven water bij de profs. De beloftevolle klimgeit won twee ritten in het Critérium du Dauphiné. Twee keer was hij de beste in een aankomst bergop: eerst op La Plagne, daarna op Les Gets.



De Oekraïner had de teams voor het kiezen nadat hij had aangekondigd niet bij Bahrein-Victorious te blijven. Uiteindelijk is het EF Education-Nippo geworden.

In het Amerikaanse team hoopt hij de volgende stap te zetten: "Ik wil een renner voor de grote rondes worden bij EF", zegt hij op de website van het team. "Ik ben hard aan het werken om beter te worden en ik geloof dat het kan."

"Het is niet dat ik niet houd van eendagswedstrijden, maar rittenkoersen liggen me gewoon beter. Dit is het juiste team voor mij om daarin te scoren. Ik heb niet lang getwijfeld toen manager Jonathan Vaughters me vroeg om bij zijn team te tekenen."

Ook de teammanager is in de wolken met zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben er zeker van dat Mark bij ons een rit zal winnen in een grote ronde één van de komende jaren. Hij is één van de grootste talenten van het moderne wielrennen. Op een goede dag is hij zelfs één van de beste klimmers van het hele pak."

"Hij stond al lang op mijn radar, ik ben blij dat het gelukt is hem aan te trekken. Hopelijk kan hij bij ons nog iets regelmatiger worden. Ik ben er zeker van dat we veel plezier aan Mark zullen beleven."