BEKIJK: Autoritaire Brecel gaat vol voor een 147 in simpele zege op World GP

Brecel (WS-15), die na zijn zege op de Scottish Open als tweede geplaatst is voor de World Grand Prix, opende in Coventry meteen met een century (break van 100 of meer) tegen de 34-jarige Jordan Brown (WS-28).

Ook in het tweede frame nam onze landgenoot snel de bovenhand na een fout van de Noord-Ier.

In het derde frame lagen de ballen uitstekend voor een maximum break van 147. Brecel ging er vol voor, maar baalde als een stekker toen hij de 11e rode bal net iets te hard raakte en slecht uitkwam voor zwart. Met een break van 88 maakte hij er wel 3-0 van.

Brown zette zichzelf nog op het scorebord in het vierde frame, waarna Brecel het simpel afmaakte met een tweede century.

In de volgende ronde van de World Grand Prix neemt Brecel het op tegen de winnaar van het duel tussen Jimmy Robertson en Matthew Selt.