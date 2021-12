Antwerp moet boete van 10.000 euro betalen na twee verboden transacties

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal om malafide praktijken met makelaars te voorkomen.

Het vehikel werd in de nasleep van Operatie Zero in het leven geroepen. Clubs moeten er onder meer goedkeuring vragen én krijgen voor elke transfertransactie.

Bij twee transacties aan makelaars schond Antwerp de nieuwe regels.



Een eerste betaling van ruim 26.000 euro werd gedaan zonder de voorafgaande goedkeuring van het Clearing Departement. Ook voor de tweede - een storting van 42.000 euro - had de Great Old geen goedkeuring. Bovendien werd het bedrag overgemaakt aan een niet-geregistreerde makelaar zonder vertegenwoordigingsovereenkomst.



Antwerp betwistte de inbreuken niet, maar stelde wel niet ter kwader trouw te zijn.

De transactie van 42.000 euro werd slechts enkele dagen na de inkrachttreding van de nieuwe regels (1 juli 2020) gedaan, en moest eigenlijk al gebeurd zijn in juni 2020. De regels waren toen ook nog niet zo duidelijk, stelde advocaat Willem-Alexander Devlies. De andere betaling wordt geweten aan een onoplettendheid van de boekhouding.