Abdoulaye Seck 2 speeldagen geschorst "voor agressief en onbehoorlijk gedrag"

Abdoulaye Seck, Selim Amallah en Lawrence Visser. De 3 hoofdrolspelers van de bitsige confrontatie tijdense de wedstrijd Antwerp-Standard deden hun zegje in een zitting van het Disciplinair Comité.

Veel wijzer werd het Comité niet. Seck werd geschorst voor de wedstrijden tegen Eupen (donderdag) en Genk (zondag).

Daar legde de Senegalees zich ook bij neer: "Voor mij is dit incident afgehandeld. Ik aanvaard mijn straf, want mijn reactie was niet nodig." Antwerp kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.