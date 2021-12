1 jaar na het begin van de hype: Belgische dartstoernooien barsten uit hun voegen

En of de hype enorm is. Het BK darts had normaal in januari moeten plaatsvinden, maar door een stormloop op de inschrijvingen is de datum verplaatst naar mei.

"Het laatste BK trok bij de heren een 50-tal deelnemers aan", vertelt Adrie Van Schoor, voorzitter van de Belgische dartsbond. "Wel, op dit moment zitten we al een 265 voorinschrijvingen. Dat is een vervijfvoudiging terwijl de inschrijvingen nog lopen."

Door de coronamaatregelen - indoor mogen maar 200 mensen samenkomen - was de organisatie van het BK in januari dus geen optie. Of hoe je slachtoffer van je eigen succes kan zijn.

Maar Van Schoor is vastbesloten om alle deelnemers te verwelkomen. "We gaan het aantal inschrijvingen niet beperken", zegt hij. "Een BK is een open kampioenschap, iedereen mag deelnemen. We krijgen voor het toernooi in mei zelfs een grotere zaal toegewezen van de stad Turnhout. Zo kunnen we er het BK in optimale omstandigheden organiseren."