Sergio Agüero kondigt woensdag wellicht zijn (noodgedwongen) afscheid aan

Sergio Agüero kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City, waar de Argentijn zich in de geschiedenis van de club voetbalde met 260 goals. Daarmee is Agüero de topschutter aller tijden van City.



Maar zijn overstap naar Barcelona is voor Agüero uitgedraaid op een nachtmerrie. De aanvaller kwam door blessureleed amper 5 keer in actie. Eind oktober werd hij kort voor de rust gewisseld met ademhalings- en hartproblemen. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.



Barcelona meldde daarna dat de Argentijn een behandeltraject van 3 maanden in zou gaan. Aan de hand van het verloop van dat proces zou duidelijk worden wanneer Agüero weer kan voetballen, maar wellicht zien we hem nooit meer terug op een voetbalveld.



Woensdag geeft de aanvaller een persconferentie in Camp Nou. Algemeen wordt aangenomen dat hij daar zijn (noodgedwongen) afscheid zal aankondigen.