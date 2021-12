Nog één te gaan: Stephen Curry heeft driepunterrecord binnen handbereik

De Golden State Warriors hadden het afgelopen nacht niet onder de markt met Indiana. De Pacers verloren in eigen huis met een klein verschil: 100-102. Warriors-center Kevon Looney besliste de match in het voordeel van de bezoekers, na een misser van Stephen Curry.



Het publiek in Indiana had gehoopt om geschiedenis mee te maken. De fans waren door het dolle heen bij elke driepunter van Stephen Curry, die niet zijn allerscherpste avond beleefde van achter de driepuntlijn (5 op 15).



Curry verbeterde enkele weken geleden al het record van Ray Allen van het aantal driepunters in het reguliere seizoen en de play-offs samen. Nu is ook het record van enkel het reguliere seizoen in zicht.



Als de 33-jarige Curry komende nacht in de legendarische Madison Square Garden in New York één driepunter maakt, evenaart hij de 2.973 driepunters van Ray Allen, met minstens twee driepunters wordt hij alleen recordhouder.



"Ik geniet van het moment. Ik sta op de drempel van het record, dat is een beetje surreëel", sprak Curry na de zege tegen Indiana. "Ik laat het gewoon gebeuren. Ik moet gewoon spelen zoals ik normaal speel."



Warriors-coach Steve Kerr zal blij zijn als de recordjacht voorbij is. Hij zag de voorbije wedstrijden hoe Curry toch niet helemaal zichzelf was. "Hij doet wat te veel zijn best om het record te pakken. Het zal een opluchting zijn voor hem en voor onze ploeg wanneer het zover is", aldus Kerr.