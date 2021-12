Max Verstappen draait weer rondjes in Abu Dhabi, met de banden voor 2022

Volgend jaar koersen de Formule 1-coureurs met grotere wielen. De velgen van 18 inch zijn een stuk groter dan de 13 inch van dit seizoen, wat ook een invloed heeft op de banden. Max Verstappen test vandaag de nieuwe combinatie uit in een oudere Red Bull-bolide.



Tijdens de tweedaagse in Abu Dhabi worden niet alleen de banden voor volgend jaar uitgeprobeerd. Ook krijgen jonge coureurs de kans om kilometers te maken in Formule 1-bolides.



Onder meer de Formule 2-rijders Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Robert Shwartzman en Jüri Vips komen in actie. De Chinees Zhou (22) debuteert volgend jaar in de Formule 1 bij Alfa Romeo. De Est Vips (21) komt uit de opleiding van Red Bull en is dinsdag even teamgenoot van Verstappen.



Nyck de Vries, de Nederlandse wereldkampioen in de Formule E, zit achter het stuur bij Mercedes, waar hij reservecoureur is. Valtteri Bottas rijdt voor het eerst in de Alfa Romeo, George Russell in de Mercedes. De Brit neemt bij de Duitse renstal de plek over van de Fin, die op zijn beurt zijn gestopte landgenoot Kimi Räikkönen vervangt bij Alfa Romeo.