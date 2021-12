Laurens De Plus herademt: "Het breekbare is weg na zo'n zware periode"

Rond en gezond, blij dat hij weer kan afzien, dankbaar voor zijn team en flexibiliteit en amuseren als sleutelwoorden: na twee jaar vol ellende ziet Laurens De Plus (26) licht aan het einde van de tunnel. De klimmer van Ineos Grenadiers is optimistisch: "Ik kijk er zo naar uit om weer te tonen wat ik waard was voor covid."

2020 en 2021 zijn bijzonder magere jaren geworden voor Laurens De Plus, die als meesterknecht in de Tour van 2019 helemaal leek door te breken. Corona en blessureleed remden hem in 2020 af, zijn overstap naar Ineos Grenadiers viel dit jaar door nog meer fysieke kwaaltjes helemaal in het water. Op stage op Mallorca bouwt De Plus met de glimlach op zijn gezicht weer op. "Het gaat goed: rond en gezond", knipoogde de klimmer vandaag op een persmoment. "Het doet deugd om weer onder de mensen te zijn. Ik heb niet mijn beste periode gehad, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik ben blij dat ik weer kan afzien." "Ik zal nog stages nodig hebben en ik moet rustig opbouwen. Niet in de grootste koersen, maar stap per stap. Ik mag niet te ambitieus zijn. Dat is de valkuil."

"Ik heb doelen, maar ik durf me er niet over uit te spreken"

Laurens De Plus reed zijn laatste wedstrijdkilometers in de Ronde van het Baskenland in april van dit jaar. Virale vermoeidheid hield hem daarna weg uit het peloton. Op 1 september haalde hij zijn fiets weer van stal. "Of ik getwijfeld heb dat de oude De Plus nog zou terugkeren? Neen, totaal niet. Ik moet mijn ploeg wel heel dankbaar zijn." "Veel teams zeggen dat ze er zijn als het slecht gaat, maar deze ploeg doet dat echt. Ik heb vaak berichtjes gehad van Dave (Brailsford), die zei dat het in het DNA van deze ploeg zit om mensen door dik en dun te steunen. Hij weet wat het is om met je gezondheid te sukkelen." "Het is wel waar dat deze periode confronterend was voor mij. Op de Spelen in Rio was ik er nog bij, in Tokio lag ik kapot in bed te rusten. Maar ik heb nooit getwijfeld. ik moest tijd nemen."

Ik heb vaak berichtjes gehad van Dave (Brailsford), die zei dat het in het DNA van deze ploeg zit om mensen door dik en dun te steunen. Laurens De Plus

De Plus sleurt een extra kilootje mee, maar zit daar niet mee in. "Het is zelfs niet slecht. Ik heb wat meer reserve en in die reserves heb ik misschien te veel getast de voorbije jaren." Tot gewaagde uitspraken laat hij zich niet verleiden. "Ja, ik heb doelen, maar daar durf ik me niet over uit te spreken. Ik moet flexibel zijn met mijn programma." "Ik bouw richting de zomer, maar ik zeg er niets over. Je weet dat er anders verwachtingen komen en die heb ik liever niet. Maar ik doe dit supergraag en ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen."

"Brailsford zei: amuseer je. Daar sluit ik me bij aan"