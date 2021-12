Extra Time zoekt antwoord op legitieme vraag: "Waarom zit Ruud Vormer op bank?"

De bal ging aan het rollen in de Champions League, waar de Nederlander van de zes speeldagen maar 1 keer in de basis (uit in City) stond en 3 keer inviel. In de beker werkte de 33-jarige middenvelder 100 minuten mee aan de lastige kwalificatie in Genk (2-3) voor de kwartfinales.



In de competitie begon Vormer 13 keer van de 16 keer dat hij in de selectie zat in de basis, Op 19 november op Mechelen werd hij bij de rust vervangen, een speeldag later uit in Genk kreeg hij maar 18 minuten, maar daarin zorgde hij wel dat 2-1 nog 2-3 werd. Op speeldag 17 tegen Seraing kreeg hij het eerste uur van Clement, afgelopen zondag mocht hij pas de tweede helft spelen als invaller voor de 17-jarige Cisse Sandra.

Sonck: "Ik had Vormer niet op de bank verwacht. Ik vond het al verrassend dat Sandra 3 keer in een week mocht spelen, die wordt deze week 18, maar een jonge gast tegen Seraing, op PSG en tegen Zulte Waregem laten beginnnen..."



"Ik zeg altijd dat die gasten heel goed zijn op hun leeftijd - ik vind Cisse ook een goeie, maar niet tegen een volwaardige prof zoals Ruud Vormer die al jaren op dat niveau speelt."



Vormer speelt sinds 2014 voor Club Brugge en gaat al jaren voorop in de strijd met zijn goals en assists. Hij symboliseert de "No Sweat, No Glory"-leuze van Club.