Bondsparket vraagt 1 speeldag met uitstel voor Abdoulaye Seck (Antwerp)

Abdoulaye Seck kookte van woede op de Bosuil na een woordenwisseling met Standard-speler Selim Amallah.

Seck reageerde als door een wesp gestoken, maar weigerde te herhalen wat er was geroepen vanuit het andere kamp.

Ook tijdens de zitting voor de bondsprocureur was Seck niet loslippig. Hij vertelde dat er "geen racisme" was, maar dat hij "persoonlijk zwaar geraakt" was.

De boodschap herhalen, dat wilde Seck niet doen. "Maar ik, mijn familie en iedereen die me na aan het hart ligt, is zwaar geraakt. Ik ben helemaal geen gewelddadig persoon. Wat er gebeurd is, had niet gemogen."

Zijn advocaat Jonathan Himpe lichtte verder toe dat voor Seck het voorval intussen al is afgesloten. "Het is niet zijn intentie om vorderingen te gaan treffen richting meneer Amallah. Bovendien hoeft volgens mijn cliënt niet alles tot het publieke domein te behoren. Voor hem behoort dit tot de privésfeer."

Selim Amallah werd als getuige opgeroepen. Volgens zijn verklaringen heeft hij enkel "ferme ta bouche (hou je mond)" geroepen na de discussie met de lijnrechter en was er geen sprake van racisme.