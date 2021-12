Belgen zijn klaar voor 3x3 WorldTour-finale: "We hopen op de halve finales"

Team Antwerp, ook de hofleverancier voor de 3x3 Belgian Lions die schitterden op de Olympische Spelen, debuteert op de World Tour Final als de huidige nummer 4. Het won dit seizoen 3 Challengertoernooien en haalde 3x de halve finales op de WorldTour. Het team zakt dus met ambities af naar Jeddah.



"We hopen in de eerste plaats om onze poule te overleven. Daarvoor moeten we minstens 1 van onze 2 groepswedstrijden winnen", legt kapitein Nick Celis uit. "Dat is minder evident dan het lijkt, want het zijn tenslotte de beste 12 teams van de wereld die meedoen."



Team Antwerp zit in een groep met Amsterdam (FIBA-5) en Graz (FIBA-12). "Als we onze poule winnen, vermijden we in de kwartfinales wellicht Ub. De Serviërs zijn samen met Riga (de olympische kampioen, red) de topfavoriet. Dat zijn twee ploegen met meer kwaliteiten en ervaring dan wij."

Als we onze poule winnen in Jeddah geven we onszelf alle kansen om de laatste vier te halen. Nick Celis

Als Team Antwerp in Saudi-Arabië even goed presteert als Liman (FIBA-3) sluit het 2021 af als de nummer 3 van de wereld. "Dat is niet alleen financieel belangrijk, maar het zou ook betekenen dat we voor volgend jaar een extra WorldTour-ticket krijgen", legt Celis uit. "Als je al zeker bent van 3 WT-toernooien kun je je seizoen toch al een klein beetje beginnen te plannen."



"Wanneer we ons kunnen plaatsen voor de kwartfinales dan hebben we in het verleden ook al vaak de halve finales gehaald. Als we onze poule winnen in Jeddah geven we onszelf alle kansen om de laatste vier te halen."



In vergelijking met het team dat 4e werd op de Olympische Spelen is Bryan De Valck nieuw. Hij vervangt Thierry Marien, die sukkelt met een blessure. "Met Bryan wonnen we ons laatste toernooi, dat was in Riga. De tegenstand kent hem ook wel. Zijn aanwezigheid zal geen heel grote verrassing zijn."

"Olympische Spelen waren heel belangrijk voor onze sport"

Team Antwerp kan terugblikken op een sterk seizoen. Kapitein Nick Celis is trots op zijn ploeg. "2021 geeft me toch een zot gevoel", klinkt het. "Ik had altijd het gevoel dat we konden mikken op een plaats in de top 10, maar het moet ook wat meezitten."



"Niemand won dit jaar meer toernooien op het profcircuit dan wij, dat is toch onwaarschijnlijk. We hebben ook getoond dat we de topploegen kunnen verslaan, soms zelfs op een indrukwekkende manier. De andere teams zijn vaak echt heel professioneel, dus dat is toch bemoedigend."



"Zelf werken we nog niet zo lang professioneel en hebben we ook nog niet zoveel ervaring. Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts zijn nu prof, Thierry en ik combineren het met onze job en Bryan is nog student. Toch komen we op dit moment wel aan voldoende trainingen met het team, al blijft het soms een ingewikkeld schema."

Met een betere fysieke begeleiding kunnen we nog 10 à 15 procent beter worden. Nick Celis