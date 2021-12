"KDB is Back": Guardiola looft De Bruyne na ouderwetse knalprestatie

Het was alweer even geleden dat Kevin De Bruyne met een heerlijke knal de wereld rond ging. Maar gisteren deed zijn tweede treffer tegen Leeds weer gretig de ronde op alle tijdslijnen - ook zijn eerste doelpunt mocht er overigens wezen.

"KDB is Back", concludeerden ze over het Kanaal.

City-trainer Pep Guardiola hoopt het alvast. Na enkele moeilijke maanden door blessures en een coronabesmetting bidt de coach dat zijn draaischijf definitief vertrokken is.

"Na zijn invalbeurt tegen Wolves trainde Kevin al goed", zag Guardiola. "Maar tegen ploegen die diep staan, heeft hij het soms wat moeilijk. Deze partij tegen Leeds was veel opener. En in de omschakeling is Kevin dan de allerbeste."

De machine uit Manchester lijkt er dus net op tijd een belangrijke troef bij te hebben met de drukke kerstperiode in zicht. "We hebben Kevin absoluut nodig", ging Guardiola verder. "We werken al zes jaar samen... Hij heeft alles voor mij gedaan. Kevin is zó belangrijk."

"Stap voor stap zal Kevin terugkomen. Hij kende een moeilijke seizoensstart en haalde niet zijn gebruikelijke niveau. En net op het moment dat Kevin weer zijn ritme te pakken had, kreeg hij corona. Hopelijk is hij nu definitief vertrokken."