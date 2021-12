Waarom wereldkampioen Max Verstappen heel even als Belg koerste in de Formule 1

In zijn eerste Formule 1-seizoen schuimde Max Verstappen nog met een Belgisch paspoort de circuits af. Toch is het nu Nederland dat met een wereldkampioen mag pronken. Waarom ging het Belgische feest niet door?

Belgische vlag in wintertesten 2015

Max Verstappen is de zoon van een Belgische moeder (Sophie Kumpen) en een Nederlandse vader (Jos Verstappen), twee voormalige autocoureurs. Op 30 september 1997 kwam kleine Max ter wereld in Hasselt, hij bracht zijn jeugd door in Maaseik en het vak leerde hij op het kartingcircuit van Genk. De jonge Verstappen won er meermaals het Belgisch kampioenschap in zijn categorie. Tot hij de volwassen leeftijd bereikte, beschikte Verstappen over de dubbele nationaliteit: de Nederlandse en de Belgische. Omdat hij in ons land woonde, reisde hij als tiener met een Belgisch paspoort de wereld rond om te racen.

Dat deed Verstappen ook in zijn eerste jaar toen hij op zijn 17e debuteerde in de Formule 1. Op zijn outfit en zijn plunje kleefde wel al een Nederlandse vlag. In de voorbereiding op het F1-seizoen 2015 leidde dat tot verwarring. In de uitslag van een oefensessie op het circuit van Jerez in Spanje stond er nog een Belgische vlag achter zijn naam. "Mooie vlag... Ik zweer nochtans dat ik met een Nederlandse vlag rondrijd", reageerde hij toen nog zelf op Twitter, met een smiley erachter.

Oranjegekte boven rode gekte

Enkele weken later stond er wel een Nederlandse vlag achter de naam van Max Verstappen in de uitslag van de openingsrace in Australië. Een race die hij niet wist te beëindigen, omdat er rook kwam uit zijn Toro Rosso-auto. Net toen hij in de punten reed.

Nu staat er wel een Nederlandse vlag achter de naam van Max Verstappen.

Later dat seizoen, net na de GP van Japan, vierde Verstappen zijn 18e verjaardag. Het sein om vol voor de Nederlandse nationaliteit te kiezen.

Een doordachte keuze van zijn management. Als Nederlander kon Verstappen grotere sponsorcontracten verzilveren. Denk maar aan supermarktreus Jumbo of het softwarebedrijf Exact.

En dan is er natuurlijk ook de Oranjegekte. Nederlanders gaan makkelijker uit de bol en met 17 miljoen zijn ze ook met meer. Commercieel dus veel interessanter. Denk maar aan de oranje tribunes in de Formule 1. Tijdens de GP van Nederland natuurlijk, maar even goed in ons land, in Oostenrijk en gisteren nog in Abu Dhabi. En allemaal laten de Max-fans zich flink gaan in de fanshop van hun idool.

"Juiste keuze voor Nederland"