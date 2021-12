Vragen over de ontknoping in de Formule 1? Bas Leinders beantwoordt ze

Gierden de zenuwen ook door je keel?

"Ik hield mijn emoties onder controle", vertelt hij, "maar de ontknoping in de laatste ronde is natuurlijk een heel speciaal moment. En Max Verstappen is een Nederlander met een beetje Belgisch bloed, dus ben je toch iets meer verwant met hem." Op 10 ronden van het einde had Hamilton nog 14 seconden voorsprong op Verstappen. "Ik geloofde er toen eigenlijk niet meer in. Verstappen had de polepositie, maar maakte een slechte start. Hamilton nam het voordeel en reed ook een beetje weg." "Verstappen en Red Bull hebben wel weerwerk geboden om zo dicht mogelijk te blijven en druk te blijven zetten. En dat heeft gewerkt. Toen kwam er eerst een virtual safetycar, waarbij Verstappen verse banden is gaan halen, bij de echte safetycar is het hele scenario omgegooid."

Heeft de wedstrijdleiding te veel invloed gehad op de uitkomst van de race?

"De race is de race", stelt Bas Leinders. "Je moet reageren op wat er gebeurt. De wedstrijdleiding en de stewards moeten beslissingen nemen conform het reglement."



"Eerst en vooral gaat de veiligheid voor. Latifi crasht, dus moet er een safetycar komen, want die auto staat op een gevaarlijke plaats en moet daar weg. Dat hebben ze in de eerste plaats gedaan."



"Maar dan is er een tweede stap. De gedubbelde wagens worden altijd tussen de leiders uitgehaald: die mogen weer voorbijsteken. Maar eerst werd gezegd: "We gaan dat niet doen." Toen werd gezegd: "We gaan dat wel doen." Vier of vijf auto's hebben dat kunnen doen, maar eigenlijk waren er acht die dat hadden mogen doen."



"Daarom wordt er nu gespeeld en gegoocheld met woorden in het reglement van wie het bij het rechte eind had, maar uiteindelijk is het toch de racedirecteur (Michael Masi, red) die de bovenhand heeft en de beslissingen mag nemen."