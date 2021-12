Van de Croky Cup tot WK-match Duivels: ook deze lotingen liepen helemaal mis

Geen zorgen, UEFA. De geflopte Champions League-loting was niet de eerste trekking die helemaal in het honderd liep. Van de Croky Cup, over het WK tot een vervloekt bekertoernooi: ook deze lotingen gingen compleet de mist in.

Het open balletje van Duffel in de Croky Cup

Onvrede bij Duffel na de loting voor de 1/16e finales in de Beker van België. Het kreeg toen “maar” STVV als tegenstander, terwijl het had gehoopt op een klepper.



Maar het bestuur van Duffel hoopte op een herloting. Want “tijdens de loting is heel duidelijk te zien dat er een balletje open ligt in de trommel. Een minuut later lijkt dit opgemerkt, wordt het balletje gesloten en weer in de trommel gegooid."



"Volgens ons is hierdoor het geheime karakter van de loting niet gegarandeerd en moet de trekking nietig verklaard worden en worden overgedaan.”

De klacht bleef zonder gevolg.

Bijna geen Belgisch stukje WK-geschiedenis

Herkent u hem op de beelden? In 1982 leidt een piepjonge Sepp Blatter de loting voor het WK in Spanje.



In goede banen loopt die allerminst. Om de zes Zuid-Amerikaanse deelnemers uit elkaar te houden worden er roterende trommels gebruikt, maar die laten het afweten. De loting moet gedeeltelijk overgedaan worden.



Daardoor krijgt Argentinië niet Schotland maar België als tegenstander in de openingswedstrijd. Een memorabel moment in onze geschiedenis had dus voor hetzelfde geld nooit plaatsgevonden. Daar was 'm, daar was 'm... dus bijna niet.

De vervloekte bekerloting

De Carabao Cup en lotingen: het was allerminst een geslaagd huwelijk. In één en dezelfde campagne liep het meerdere keren fout met de "balletjes". Zo kwam tijdens de eerste ronde derdeklasser Charlton Athletic, toen de club van Roland Duchâtelet, twee keer uit de trommel. De organisatie had eveneens technische problemen, de loting verliep in stilte door problemen met het geluid.

Bij de loting voor de tweede ronde maakte voormalig Engels international John Salako er een potje van door de balletjes met thuis- en uit spelende teams door elkaar te halen.



Ook de loting voor de derde ronde heeft een merkwaardig verhaal. Die vond namelijk plaats in China... om 4u15 Britse tijd. Een pleziertje voor de Aziatische hoofdsponsor Carabao, maar tot ongenoegen van de Engelse fans.

De loting voor de kwartfinales van de bekercompetitie moest dan weer twee uur worden uitgesteld door technische problemen bij de organisatoren.



Open balletje en dronken gast