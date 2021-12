Swings, Vosté en Tas kunnen olympisch schaatsticket voor Peking 2022 boeken

Swings maakt zich op voor zijn derde Spelen, Vosté voor zijn tweede. Tas, die nog maar 2 jaar geleden haar eerste wereldbekerwedstrijd schaatste, debuteert in de Chinese hoofdstad.



Swings is de onbetwiste kopman, hij pakte in 2018 zilver op de massastart. De 30-jarige mag in Peking zijn gewenste drukke programma afwerken. Hij start op 3 afstanden (1.500, 5.000 en 10.000 meter) en op de massastart. Op 19 februari begint hij als een van de favorieten aan die laatste discipline.



Vosté kan zich opmaken voor de middenafstanden, de 1.000 en de 1.500 meter. De 27-jarige, die net als Swings nabij de Thialf-arena in Friesland woont, verbeterde zich dit seizoen met een fractie (4 honderdsten) op de 1.000 en een pak meer op de 1.500 meter (1"97).



Tas haalde het eerder met de hakken over de sloot. De 26-jarige, die enkele maanden geleden afstudeerde als bio-ingenieur, is enkel zeker van de massastart, op de 500, 1.000 en 1.500 meter staat ze op de reservelijst.



De olympische campagne van Stien Vanhoutte kende geen succes. Door ziekte waren de prestaties van de in Inzell trainende schaatsster bij de wereldbekerwedstrijden in Europa onder de maat, voor Salt Lake City liet ze verstek gaan. De prestatieverbeteringen in Calgary waren daarna onvoldoende om in Peking te geraken.