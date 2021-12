Seck moet bij Bondsparket uitleggen wat er gebeurd is tussen hem en Visser/ Amallah

"De scheidsrechters zijn allemaal racistisch tegenover mij. Hij (Lawrence Visser) geeft zomaar een rode kaart. Gemakkelijk. Smeerlap", brieste Abdoulaye Seck na Antwerp-Standard.



De Antwerp-verdediger werd in de 1e helft uitgesloten. Maar wat precies de aanleiding was, is nog altijd niet uitgeklaard.

Seck leek net voor de rust te reageren op een opmerking van Standard-speler Amallah en kon slechts met veel moeite door enkele ploegmaats in bedwang gehouden worden. Ref Visser toonde Seck rood voor zijn uitbarsting.



Verschillende betrokkenen werden door Seck beschuldigd van racisme. Het Bondsparket wil morgen van de Antwerp-verdediger zijn versie van de feiten horen. Ook Visser en Amallah zullen op de zitting aanwezig zijn als getuigen.