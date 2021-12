Overkokende potjes bij JPL-spelers: "Er wordt aan gewerkt, maar het is nog een lange weg"

Het was ambras in de klas gisteren op de Bosuil. Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck ging door het lint na een opmerking van Standard-speler Amallah of scheidsrechter Visser. Diep in de 2e helft ontspoorde de match opnieuw met 2 rode kaarten.

"Het was natuurlijk geen fijn schouwspel, maar verbaasd ben ik niet", zegt sportpsycholoog Kris Perquy.

"In een match is er heel veel druk en emoties spelen een belangrijke rol. Dan is het niet zo vreemd dat de potjes af en toe overkoken."

Hebben voetballers dan geen voorbeeldfunctie? "Ja, net als andere atleten dat ook hebben. Voetbal is natuurlijk enorm gemediatiseerd, we zien alles wat er gebeurt."

"In het merendeel van de situaties zijn de voetballers in staat om hun emoties onder controle te houden. Ze reageren op een goede en faire manier."

"In het heetst van de strijd kunnen spelers ongepast reageren en daar heb ik begrip voor. Zeker als het een opmerking betreft over iemands identiteit zoals een racistische opmerking. Dan begrijp ik dat iemand helemaal over de rooie gaat."