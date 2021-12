Met dank aan Youri Tielemans: waarom Luca Brecel eindelijk zijn volle talent benut

"We zijn al ongeveer een half jaar met Luca aan het samenwerken", vertelt Peter Smeets, oprichter en bezieler - samen met Bob Claes - van het managementbureau. "Daarin hebben we een traject om hem bewust te laten worden van zijn eigen gigantische talent. En dat kunnen kleine dingen zijn."

Het was een opvallend bericht in de marge, twee weken geleden. Managementbureau Let’s Play kondigde na tientallen voetballers plots een samenwerking met Luca Brecel aan.

Ontmoeting in Dubai

Maar first things first. Hoe kwam Brecel bij een bureau terecht dat voetbal ademt - toch een wereld van verschil met de snookersport?

"Volkomen toevallig", begint Smeets, die eerder al Odjidja, Lukaku en Raman begeleidde, zijn verhaal. "Ik was in 2019 samen met Youri Tielemans op vakantie in Dubai. Daar herkende de vriendin van Luca hem en zo geraakten we aan de praat. Weet je, als mede-Limburger was ik altijd al geboeid door Luca. Hij brak gelijktijdig door met Romelu Lukaku - alleen was Luca toen amper 14."

"Het viel mij op hoe groot het contrast tussen de twee was. Romelu had meteen een volledig team rond hem, Luca stond er alleen voor. Enkel zijn ouders en wat kennissen hielpen hem. Dat vond ik doodzonde. We zijn vervolgens contact blijven houden."