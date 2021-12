Loting play-offs Conference League: Tielemans ontmoet Deense ploeg

Geen 2 zonder 3: ook in de Conference League werd vandaag het vervolg van het parcours uitgestippeld. PSV moet strijden tegen Maccabi Tel Aviv. Youri Tielemans en Timothy Castagne nemen het met Leicester op tegen Randers FC uit Denemarken. AA Gent is de Belgische vertegenwoordiger, maar als groepswinnaar zit het automatisch in de 1/8e finales.