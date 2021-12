Kim Meylemans droomt van top 8 in Peking in "de Formule 1 van het ijs"

Bekijk de reportage uit Sportweekend

"Ik ben beter dan ooit, het hele plaatje klopt beter"

Is ze dan op dit moment beter dan ooit? "Ja, absoluut. Alleen al fysiek. De starttijden die ik loop, zijn bij de absolute wereldtop. Het hele plaatje klopt het beste van alle jaren tot nu toe. We hebben ook hard gewerkt aan het materiaal en hebben extra geïnvesteerd. En dat werpt gelukkig vruchten af."

"Ik had voor de zomer gezegd dat ik eindelijk een medaille wou op een wereldbeker en dan gebeurt dat al in de eerste wedstrijd."

Vorige maand stond Meylemans in Innsbruck voor het eerst in haar carrière op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Ze heeft in dit olympische jaar dus de goeie vorm te pakken. "Een droomstart van het olympische seizoen", vertelt ze.

We hebben niet het materiaal van een Duits team of een Brits team, die met McLaren hun dingen ontwerpen

Een van de nieuwigheden is een nieuw zadel. "Het is niet zoals op een paard", lacht ze. "Het houdt me op de slee. Het is nu hoger en meer gesloten. Ik lig nu vaster op de slee."



Meylemans ging deze zomer ook testen in de windtunnel. En daarvoor kreeg ze ook financiële steun van het BOIC. "Ze willen meewerken aan onderzoek. Dat zijn geen miljoenen, maar het is genoeg om kleine procentjes te verbeteren. Dat kan in deze sport echt het verschil maken."

Het materiaal is in skeleton heel belangrijk. "We hebben niet het materiaal van een Duits team of een Brits team, die met McLaren hun dingen ontwerpen."

McLaren, dan zitten we in de autosport. En volgens Meylemans zijn er ook gelijkenissen. "Dit is een beetje de Formule 1 van het ijs. Het is een beetje het gevoel van bijna vliegen. Het is een paar punten zoeken en mikken. Het is een superleuk gevoel. Ik ben nu al een paar jaar echt aan het genieten op de slee."