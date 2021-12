Geen verzadiging voor Luca Brecel na titel: "Ben bezeten door het spel"

De eindoverwinning op de Scottish Open was erg emotioneel voor Luca Brecel, zo zagen we ook toen hij zich in het interview na de finale tot zijn familie wendde.

"Ik heb het geluk dat ik omringd word door een heel goeie familie, vrienden en partner. Dat is een enorme steun. De tranen kwamen er omdat ik terugdacht aan vroeger en door de emoties van de finale zelf."

John Higgins, een viervoudige wereldkampioen, deed in de finale nog een verwoede poging om een comeback in elkaar te boksen. "Niet dat ik begon te twijfelen, maar ik voelde de druk wel vergroten."

"Higgins is al zo vaak vanuit het niets teruggekeerd, ooit zelfs eens na 8-2 achtergestaan te hebben tegen Ronnie O'Sullivan. Gelukkig ben ik redelijk goed onder druk, al dacht ik toch even: het zal toch niet waar zijn!"

Brecel maakte het uiteindelijk af met een no-look pot op de zwarte bal. "Dat was een ingeving van het moment, al had ik daar vroeger ooit wel eens over nagedacht."

"Dat is ook entertainend. Er wordt over gepraat, de jeugd ziet dat. Zo krijg je de mensen warm voor een fantastische sport. En er valt ook nog veel geld mee te verdienen. Misschien inspireert dat de jeugd wel?"