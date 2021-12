Extra Time over Seck: "Als er iets racistisch is gezegd, zég dan gewoon wat"

Abdoulaye Seck mocht een beetje vroeger gaan douchen nadat hij met rood van het veld werd gestuurd als hoofdschuldige van een opstootje op het veld. Achteraf werd Selim Amallah aangewezen als aanstoker. Die zou iets racistisch gezegd hebben.

"Waarom kreeg Seck daarvoor rood?", vraagt Youri Mulder zich af. "Hij doet een beetje wild, maar hij slaat toch niemand? Maar het belangrijkste is: wat is er nu écht gezegd?"

"Er wordt gezegd dat het zó erg is dat hij het niet kan herhalen", valt Peter Vandenbempt in. "Sorry, maar als er iets racistisch gezegd is, zeg dat dan gewoon. Nu hangt dat zowat in het ijle."

"Ik vind het ook onbegrijpelijk van de trainers, dat die hier afstand van nemen", zegt Filip Joos. "Als dit gebeurt, wil ik wéten wat er gezegd is. En als Amallah écht iets racistisch gezegd heeft, stap ik als ploegmaat van het veld."