Europa League bepaalt play-offs, wie ontmoet FC Barcelona?

Om 13 u wordt in Nyon (Zwitserland) de volgende fase van de Europa League uitgetekend. Dat is een nieuwkomer: het gaat om play-offs tussen de runners-up van de groepsfase in de Europa League en de nummers 3 uit de Champions League. De winnaars treffen later de groepswinnaars uit de Europa League in de 1/8e finales.