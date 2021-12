Dejan Veljkovic doorbreekt na 3 jaar stilzwijgen: vanavond om 21.30 uur in Pano

Het verhaal van Dejan Veljkovic

Dejan Veljkovic spreekt. En hij heeft veel te vertellen.

De corrupte spelersmakelaar is jarenlang aangewezen als spilfiguur in het voetbalschandaal "Operatie Zero", maar is niet van plan om als enige op te draaien voor de fraude van de afgelopen jaren.



"Ik heb meegedaan in het systeem, dat is een fout van mij", vertelt hij in Pano.

"Maar ik ben niet de enige. Spelers, trainers, managers en clubbestuurders hebben mij gevraagd of ik kon helpen met zwartgeldconstructies."

De voormalige Servische voetbalmakelaar noemde ze allemaal bij naam in een van de meest spraakmakende gerechtelijke onderzoeken in ons land: Operatie Zero.