BEKIJK: Durant stuwt Nets naar zege in Detroit met seizoensrecord van 51 punten

Durant verbeterde de recordscore van Golden State-topper Stephen Curry, die op 8 november tegen Atlanta 50 punten maakte. Het was de zevende keer dat de small forward de kaap van 50 punten rondde. Hij bleef 3 punten van zijn persoonlijk record, dat hij in 2014 als Golden State-speler neerzette.



"Ik wist dat ik me wat meer moest bezighouden met scoren", reageerde Durant na de match, verwijzend naar de afwezigheid van James Harden en Paul Millsap. "Aanvankelijk gaven we te veel passes, ik ook, daarna zei ik tegen mezelf van maar gewoon te blijven schieten."

Durant ondernam 31 pogingen, 16 gingen er binnen. Bij driepunters zat hij aan 5 op 10, 14 op 15 vrijworpen waren raak. Durant voegde bij zijn puntentotaal nog 9 assists en 7 rebounds.



Gisteren kreeg Durant nog een boete van 25.000 dollar (ongeveer 22.155 euro) omdat hij vrijdag tijdens de wedstrijd in Atlanta een fan had uitgescholden.



Brooklyn blijft na de 19e zege dit seizoen aan de leiding in de Eastern Conference. Detroit, dat zijn 12e opeenvolgende nederlaag leed, is laatste.