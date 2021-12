"F1-wedstrijdleider Masi heeft gisteren enkele steken laten vallen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton verwenden de F1-kijkers gisteren met een bloedstollende tweestrijd. Maar ook wedstrijdleider Michael Masi mengde zich in de strijd met zijn beslissingen."

"Het is belangrijk dat de wedstrijdleider altijd zijn reglement toepast. Masi heeft dat gisteren volgens mij goed gedaan, maar heeft toch enkele steken laten vallen", zegt Johan Aerts, die 5 jaar safety manager was op Spa-Francorchamps.

Masi ging al in de openingsfase in de fout, toen Hamilton zijn bocht afsneed en voor Verstappen kwam te rijden. "Als iemand om één of andere reden offtrack gaat, moet je ofwel de positie teruggeven (en moet je de ander weer laten passeren) of moet je een tijdstraf geven."

"Verstappen ging misschien wel ruim naar buiten bij zijn inhaalmanoeuvre in de eerste ronde. Maar daar pakte Hamilton in één keer wll 2 seconden door zijn bocht af te snijden. Daar had de wedstrijdleider toch al moeten ingrijpen."



"Als Masi bij die fase het reglement had gevolgd, had hij het allemaal beter in de hand kunnen houden. Want in de slotfase gedragen teamleiders zich als kleine kinderen in de kleuterklas. De ene vraagt Masi of hij dit niet kan doen, de andere vraagt dat. Een wedstrijdleider moet die druk dan weerstaan."