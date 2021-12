Smaakt de (Italiaanse) sneeuw naar meer? "Uitbouwen zonder tradities te verwaarlozen"

Het kleine veldritwereldje is ambitieus: onder meer organisator Flanders Classics zet zijn schouders onder een olympische missie. De cross in Val di Sole moest gisteren een promospot worden en de verschillende actoren reageerden opgetogen na de testcase.

Als CEO van Flanders Classics, organisator van de Wereldbeker, was Tomas Van Den Spiegel de voorbije 6 maanden 3 keer in Val di Sole. Hij was gisteren tevreden met wat hij te zien kreeg. "Je zoekt met veldrijden naar nieuwe kapstokken en dit is er een die kan tellen", vertelde hij aan onze man in Italië. "Er is de voorbije 10 jaar nooit meer over een veldrit gesproken dan over deze cross, door de sneeuw en door de terugkeer naar Italië. Het leeft en er is een draagvlak voor."

Met een draagvlak doelt Van Den Spiegel ook op de extra dimensie van de sneeuwtrip naar Italië: cyclocross op de olympische agenda plaatsen. "We moeten durven te dromen", zegt de CEO. "Veldrijden is een wintersport, maar voor de Spelen moet deze discipline op sneeuw en ijs kunnen doorgaan. Het is aan ons om te demonstreren dat het kan." "Dat we nu plots gebombardeerd zouden worden tot nieuwe sport op de Spelen, daar is de weg nog heel lang voor. We moeten niet één keer naar hier komen, maar we moeten dit uitbouwen zonder de traditionele cross te verwaarlozen." Volgens Van Den Spiegel gaat het om een evenwichtsoefening, altijd een delicate opdracht. "Wie wil veranderen, krijgt altijd te maken met mensen die iets liever behouden, maar de sport is tegelijk toe aan een nieuw elan." "We moeten een evenwicht zoeken met renners, teams, federaties en organisatoren. Dat is normaal. We mogen met de nieuwe Wereldbeker al van een succes spreken, maar er is nog veel werk."

"We moeten misschien schrappen in de WB, maar we moeten aan hetzelfde zeel trekken"

Zoeken naar evenwicht? Vrij vertaald: Flanders Classics wil het veldrijden niet langer beperken tot ploeteren in de Vlaamse klei. "Daar hamer ik altijd op: we moeten verder durven te kijken zonder iets te verwaarlozen", legt Tomas Van Den Spiegel uit. "Veel crossen in Vlaanderen hebben hun bestaansrecht, maar we moeten samen kijken naar de kalender." "We beseffen dat 16 Wereldbeker-manches veel is en dat we misschien moeten schrappen, maar we moeten aan hetzelfde zeel trekken. We hebben een eerste goeie stap gezet." Denkt Van Den Spiegel dat veldrijden tegen 2030 een olympische stempel kan hebben? "Dat moet zeker de ambitie zijn." "Veldrijden is het aan zichzelf verplicht om zich opnieuw uit te vinden. Anders riskeert het om in 2030 echt gemarginaliseerd te zijn. Die ambitie moeten we dus met z'n allen hebben."

Van Aert lacht: "Veldrijden op de Spelen van 2030? Dan ben ik bijna versleten"

Wout van Aert zou de rol van ambassadeur op zich kunnen nemen. "Of onze sport dit nodig heeft? Onder andere, ja. Variatie is heel belangrijk", vertelde de Belgische kampioen. "Baggeren in de wei heeft iets oervlaams, maar het mag ook meer zijn dan dat. Ik ben blij dat we hier iets totaal anders voor de wielen kregen." "Onze traditionele kalender zit al bomvol en extra volproppen wordt moeilijk, maar als er ruimte is voor zulke evenementen, dan heel graag." Veldrijden mikt dus op een olympische status. "Ik ben voorstander. Het zou raar zijn om het als fan van het eerste uur niet te willen, maar iedereen beseft dat de weg nog lang is." "Het is mooi dat hier een eerste aanzet is gegeven en crossen in de sneeuw is mooi, maar er moeten nog andere dingen zijn." "Veldrijden op de Spelen van 2030? Dan zal ik bijna versleten zijn. We zien wel of het dan nog voor mij weggelegd is", knipoogde de 27-jarige winnaar in Val di Sole.

