Seck en de commotie in Antwerp-Standard: "De scheidsrechters zijn racisten"

Niemand wilde zeggen wat er precies gebeurd en gezegd was. Björn Engels gaf aan dat het iets ergs moest geweest zijn en dat Seck over zijn toeren was.

Scheidsrechter Visser was al bijna in de tunnel verdwenen toen Abdoulaye Seck plots als een briesende stier tekeerging.

Arnaud Bodart, doelman van Standard en ploegmaat van Amallah, nam de verdediging van Amallah op zich.

"Hoe zou Selim Amallah een racist kunnen zijn? Hij is zelf Afrikaan en Marokkaan. Dat is onmogelijk. Wat ik wil zeggen is dat ik niet geloof dat hij een racist is", zei Bodart.

Antwerp-coach Priske kon evenmin klare wijn schenken: "Het is aan Seck om dit uit te klaren, niet aan mij. Seck en Amallah moeten dit oplossen."