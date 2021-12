Scottish Open: Luca Brecel ruikt de titel na uitstekende eerste sessie

Tegen topper John Higgins (WS-7) ging Brecel vanmiddag uitstekend van start in de finale. In geen tijd stond hij 3-0 voor.

Zijn topweek in het UK Championship kende een klein dipje na een mindere finale (10-5-verlies), maar in de finale van de Scottish Open lijkt Brecel wel van a tot z bij de les.

Dat Luca Brecel (WS-18) in bloedvorm is, is stilaan een understatement.

Vierde rankingfinale

Het is de vierde rankingfinale voor Brecel. In 2017 won hij het China Championship. Runner-up was hij in 2016 in het German Masters en vorige week in het UK Championship.

Viervoudig wereldkampioen Higgins won de Scottish Open al in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 verloor hij de finale. In totaal heeft "The Wizard of Wishaw" 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen Ronnie O'Sullivan (37) en Stephen Hendry (36) doen beter.

De toernooiwinnaar steekt 70.000 pond (82.000 euro) op zak, voor de verliezende finalist is er 30.000 pond (35.000 euro). Op de Order of Merit stijgt Brecel minstens naar de zeventiende plaats, bij winst wordt hij de nummer vijftien van de wereld.

Zijn hoogste notering tot nu toe was een elfde stek, eind 2017 en begin 2018. Higgins klimt sowieso naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer een, voor Judd Trump en Ronnie O'Sullivan.