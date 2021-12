Sammy Neyrinck na een doldwaas F1-seizoen: "Ik ben nog aan het trillen"

"Ik ben nog aan het nagenieten. En aan het trillen", zei Sammy Neyrinck een halfuurtje na de wereldtitel van Max Verstappen in Abu Dhabi.



"Dit had niemand zien aankomen, dat het op deze manier zou aflopen. Lewis Hamilton was in deze race ronde na ronde sneller en was de kloof almaar groter aan het maken."

"Maar dan krijg je in de slotfase een crash, komt alles weer samen achter de safety car en hebben we nog één ronde te racen. Het is dat het zo moest zijn!"

"Wedstrijdleider Michael Masi benadrukte constant: "Laat ze racen, laat ze racen". En zo is het gebeurd."

"Zo hebben we een verdiende winnaar gekregen, op basis van wat we hier gezien hebben. Op de momenten dat het moest stond het team Red Bull er helemaal en is Mercedes een paar keer in de fout gegaan."

"Mercedes heeft misschien de fout gemaakt door geen extra bandenwissel uit te voeren, wat Red Bull wél deed. Daardoor maakte Hamilton op zijn versleten banden bijna geen kans meer in de laatste ronde."