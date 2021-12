New York City FC pakt zijn eerste MLS-titel na penaltyreeks

New York City speelde zijn eerste finale en had de partij ook onder controle. Het leek na een goal van Castellanos net voor de rust op weg naar de titel, maar de gelijkmaker van Portland viel nog in de toegevoegde tijd.

Verlengingen dus, maar daarin werd er niet meer gescoord. De beste kans was wel voor Portland, maar Johnson had een goeie save in huis. En ook in de beslissende penaltyreeks ontpopte de NYC-doelman zich tot held. Hij stopte maar liefst twee elfmeters.

Zo won New York de partij met 4-2 in de penaltyreeks. De club bestaat intussen 7 jaar en pakt nu zijn eerste titel.