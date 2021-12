Luca Brecel wint de Scottish Open en duikt top 16 van de wereld binnen

Van 8-2 ging het naar 8-3, 8-4 en 8-5. Het 13e frame was felbevochten. Higgins liep uit tot 53-4 en 53-18, ontsnapte uit een snooker en bracht Brecel steeds meer in moeilijkheden. De Schot pakte het frame uiteindelijk verdiend.

Het volgende spelletje ging dankzij een 70-break wel naar Higgins, maar na nog een 104-century kon Brecel met een comfortabele 6-2-voorsprong de pauze in. In de avondsessie had Brecel bij die 6-2 nog 3 frames nodig om de Scottish Open te winnen. Onze landgenoot begon uitstekend met meteen twee winstframes, maar Higgins vond steeds meer zijn draai en liet zich niet naar de slachtbank leiden.

Tegen topper John Higgins (WS-7) ging Brecel vanmiddag uitstekend van start in de finale. In geen tijd stond hij 3-0 voor. Na een frame voor Higgins maakte Brecel er met een 69-break 4-1 van.

Zijn topweek in het UK Championship kende een klein dipje na een mindere finale (10-5-verlies), maar in de finale van de Scottish Open was Brecel wel van a tot z bij de les.

Dat Luca Brecel (WS-18) in bloedvorm is, is stilaan een understatement.

"Hopelijk het begin van iets moois"

Afsluiten deed Brecel in de tv-studio, naast analist Jimmy White, met traantjes in de ogen, en in het Nederlands: "Papa en mama, bedankt voor alle steun. Zonder jullie was het nooit gelukt. Ik ben zo blij. Ook aan mijn broer: bedankt om me te steunen. Ook mijn vriendin en vrienden wil ik bedanken. Hopelijk is dit het begin van iets heel moois."

Toch laat Brecel het snooker niet los. "Mijn controle over de cue ball is echt een groot werkpunt, zeker als ik nog titels wil pakken. Daar moet ik hard aan schaven."

"Ik kan niet geloven dat ik het gehaald heb. Dit toernooi winnen na mijn nederlaag in de finale van het UK Championship is misschien nog straffer dan dat ik het UK Championship gewonnen zou hebben."

Luca Brecel nam de mooie woorden nederig in ontvangst. "John is een ongelofelijke speler en een schitterend mens. Het was een eer om hier tegen hem te spelen. Hem in de finale verslaan is een droom die werkelijkheid wordt."

Tegenstander John Higgins gooide onophoudelijk met bloemetjes. "Luca heeft deze toernooioverwinning echt verdiend. Het is hem van harte gegund. Hij speelde heel goed, hij is een wereldtopper", zei Higgins.

De Stephen Hendry Trophy is voor Brecel:

Vierde rankingfinale

Het was de vierde rankingfinale voor Brecel. In 2017 won onze landgenoot het China Championship. Runner-up was hij in 2016 in de German Masters en vorige week in het UK Championship.

Viervoudig wereldkampioen Higgins won de Scottish Open al in 1995 en 1996, in 1998 en 2016 verloor hij de finale. In totaal heeft "The Wizard of Wishaw" 31 rankingtoernooien op zijn palmares. Alleen Ronnie O'Sullivan (37) en Stephen Hendry (36) doen beter.

Brecel steekt 70.000 pond (82.000 euro) op zak, voor verliezende finalist Higgins is er 30.000 pond (35.000 euro). Op de Order of Merit stijgt Brecel minstens naar de 17e plaats, dankzij deze overwinning wordt hij de nummer 15 van de wereld.

Brecels hoogste notering tot nu toe was een 11e stek, eind 2017 en begin 2018. Higgins klimt naar de 6e plaats op de wereldranglijst. Wereldkampioen Mark Selby blijft de nummer 1, voor Judd Trump en Ronnie O'Sullivan.