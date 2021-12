Brussel is de gaststad van het EK veldlopen in 2023

Het Park van Laken in onze hoofdstad is jaarlijks het toneel van een CrossCup-manche en de voorbije jaren ook van het BK.



In 2004 organiseerde ons land er het WK met de Ethiopische legende Kenenisa Bekele als winnaar van de lange en korte cross bij de mannen. In 2008 was er ook al eens een EK.



Jos van Roy organiseerde toen en ook nu. "Het zal de komende dagen wellicht officieel worden, maar België heeft als enige zijn kandidatuur gesteld voor het EK veldlopen in 2023."

Van Roy wil het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is: "Voor 2023 zijn wij inderdaad de enige kandidaat, maar het jaar nadien zijn er 4 kandidaten. Als Brussel niet voldoet aan de gestelde criteria, kan het nog zijn dat er iemand van 2024 opschuift naar 2023."



Maar die kans acht hij erg klein: "Samen met Golazo en de Belgische federatie staan we er sterk voor en hebben we een sterk dossier. Het zal wel lukken", spreekt Van Roy vol vertrouwen.



Brussel en Van Roy hebben al wat opgebouwd in het wereldje: ""De Europese federatie hoorde met veel plezier dat we ons kandidaat hadden gesteld. En Brussel is een mooie stad, de Europese hoofdstad bovendien."