Brullende, knuffelende en springende Nederlanders + champagne ad fundum

In Breda, net over de Belgisch-Nederlandse grens, verzamelde vandaag het maximaal toegelaten aantal van 200 supporters in een grote zaal.

Het hadden er veel meer kunnen zijn, maar door de coronamaatregelen in Nederland mogen evenementen binnen, net als bij ons, maar met 200 mensen.

Allemaal getooid in het oranje hebben ze Max Verstappen naar de wereldtitel geschreeuwd. Toen hun lieveling in Abu Dhabi in de slotronde Lewis Hamilton te grazen nam en naar de wereldtitel racete, was het hek van de dam.