BEKIJK: Alle doelpunten uit de 18e speeldag van de Jupiler Pro League

De 18e speeldag in de Jupiler Pro League is neergelegd. De doelpuntenkermis van Anderlecht, de rollercoaster op de Bosuil, de nieuwe zege van Union, de zoveelste dreun voor Genk en de thuiszege van Club Brugge: bekijk hier de doelpunten uit alle wedstrijden in de eerste klasse van afgelopen weekend.